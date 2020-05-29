Cuma namazı salgıdan sonra ilk kez kılındı - Son Dakika

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamından ibadete kapatılan camiler kılınan cuma namazıyla tekrar ibadete açıldı.

Nusaybin Müftülüğü tarafından belirlenen Zeynel Abidin, Aydınlar, Kışla, TOKİ Seyit Feyzullah Cindioğlu, TOKİ Molla Osman, Gırnavas, TOKİ İslam, TOKİ Hz. Ömer, Molla Sait Zan ve H. Hüseyin Çetin Camileri ibadete açıldı.

Camiye gelen vatandaşlar ateşleri ölçüldü.

Tarihi Zeynel Abidin Camisi'nde İlçe Müftüsü Usama Anlağan tarafından hutbe okunduktan sonra cuma namazı kılındı.

Cuma namazından sonra vatandaşlar sosyal mesafeyi gözeterek camiden ayrıldı.

Cuma namazı kılmak için Zeynel Abidin Camisi'ne gelen Ekrem Miroğlu, "Duygularımız anlatılmaz, gerçekten cuma namazının hasretiyle yanıp kavruluyorduk. Allah bir daha bu tür şeyleri göstermesin. İnşallah ileriki günlerde daha ferah bir şekilde camilerimizde namazlarımızı kılabiliriz. Temennimiz bütün Müslümanların bir arada bulunması, ibadetlerini bir arada yapmaları, kardeşlik duygularının pekişmesini yüce mevladan diliyorum." dedi.