Cuma namazı, salgın sonrası ikinci kez kılındı - Son Dakika

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete izin verilmesinin ardından ikinci cuma namazı kılındı.

Konya'da çeşitli camilerde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazını birlikte eda etti.

Kısıtlamalar süresince ikinci kez kılınabilen cuma namazına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Namaz kılmadan önce sosyal mesafe konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Karaman

Karaman'da Kovid-19 önlemleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ikinci cuma namazı, kurallara uyularak kılındı.

Kent merkezinde Aktekke Camisi'nin bahçesinde kılınan cuma namazına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cami bahçesine sığmayan yüzlerce kişi namazını meydanda kıldı. Namaz öncesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Bunun yanında kent merkezinde başka camilerde kılınan cuma namazı öncesi bu camilerde önlem alan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Aksaray

Aksaray'da, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde toplu ibadete ara verilmesinin ardından ikinci cuma namazı, 292 camide kılındı.

Namaz öncesi Aksaray Belediyesi ekipleri vatandaşlara maske dağıtarak, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Ulu Cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazını birlikte eda etti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kovid-19 salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.

Afyonkarahisar'daki camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının ardından vatandaşlar, camilerin avluları ile bahçeleri ve yakın noktalarda sosyal mesafeye uyarak ibadetlerini gerçekleştirdi.

Yeşil Camii'nin avlusunun dolmasının ardından vatandaşlar, çevresindeki park ve bahçenin yanı sıra yol ve kaldırımlarda da namaz kıldı.

Vatandaşların, açık havada kılınan cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.