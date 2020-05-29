Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Mazıdağı ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk cuma namazı idrak edildi.

İlçede belirlenen alanlarda kılınan cuma namazında sosyal mesafe kuralına uyularak saf tutuldu. Seccadesi ile gelemeyen vatandaşlara da tek kullanımlık seccadeler verildi.

İlçe Emniyet Amirliği personelleri ile Belediye Zabıta ekipleri tarafından alana gelen cemaatin giriş ve çıkışı kontrollü sağlandı. Ekipler tarafından girişlerde maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı, ateşleri ölçüldü.

Cuma namazının kılınması için belirlenen alanlarda, Belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı.