Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, sağanak nedeniyle avlu ve meydanlar yerine sosyal mesafeye göre belirlenen kapasite aşılmadan ve kurallara uyularak tüm camilerde kılındı. Yukarı Halilbey Cami'de de çok sayıda vatandaş cuma namazı kıldı, dua etti.