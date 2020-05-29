Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, sağanak nedeniyle avlu ve meydanlar yerine sosyal mesafeye göre belirlenen kapasite aşılmadan ve kurallara uyularak tüm camilerde kılındı.
Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, sağanak nedeniyle avlu ve meydanlar yerine sosyal mesafeye göre belirlenen kapasite aşılmadan ve kurallara uyularak tüm camilerde kılındı. Yukarı Halilbey Cami'de de çok sayıda vatandaş cuma namazı kıldı, dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:10 Kaynak: AA
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