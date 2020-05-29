Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Nur Camisinden detay Cemaatten detay Pazar yerinde namaz kılınması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Kırıkkale'de belirlenen camiler ve pazar yerinde kılındı.
Nur Camisinden detay
Cemaatten detay
Pazar yerinde namaz kılınması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Kırıkkale'de belirlenen camiler ve pazar yerinde kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:19 Kaynak: AA
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