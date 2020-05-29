Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Son Dakika

Pazar yerinde namaz kılınması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Kırıkkale 'de belirlenen camiler ve pazar yerinde kılındı.

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