Cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılındı - ZONGULDAK/BOLU/DÜZCE/ - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da belirlenen camilerde ve meydanlarda eda edildi.

Sakarya'da Demokrasi Meydanı'nda sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanan alana vatandaşlar, kendi seccadeleriyle geldi.

Alan girişinde maske ve dezenfektan standları konulduğu görüldü.

İl Müftüsü Hasan Başiş'in hutbeyi okumasının ardından Orhan Camisi imam hatibi Alaattin Beşel, meydanda hazır bulunan cemaate namazı kıldırdı.

Namaza, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda kişi katıldı.

Bolu

Bolu'da yağmur yağışı nedeniyle cuma namazı camilerin içerisinde sosyal mesafeye uyularak eda edildi.

İl Müftülüğü tarafından açık alanda namazı kılınacaklar yerler açıklanırken hava muhalefeti sebebiyle cuma namazı ibadethanelerin içerisine alındı.

Seccadesini alıp camilere akın eden vatandaşlar maskeyle polis ekiplerinin gözetiminde sırayla camiye girdi.

Sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülerek camiye alınan vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak uzun bir aradan sonra cemaatle namaz kıldı.

Cuma namazı için camiye gelen camiye gelen 65 yaş üstü bazı vatandaşlar da sokağa çıkmaları yasak olmaları nedeniyle polisler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Bolu'da camilerin yanı sıra 17 Temmuz Spor Salonu ile Çıkınlar Mahallesi ile Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan kapalı pazar yerlerinde cuma namazı eda edildi.

Bartın

Bartın'da, toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, sağanak yüzünden avlu ve meydanlar yerine camilerin içinde kılındı.

Sosyal mesafeye göre belirlenen kapasite aşılmadan ve kurallara uyularak tüm camilerde kılınan cuma namazı öncesinde vatandaşlar polis ekipleri ve cami görevlilerinin gözetiminde sırayla camiye alındı.

Yukarı Halilbey Camisi'nde çok sayıda kişi cuma namazı kıldı, dua etti.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklular'da kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi uzun bir aradan sonra kılınan cuma namazı ile cemaatine kavuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine cemaat, Akçakoca Merkez Camisi'ne akın etti.

Hem caminin içerisinde hem de dışarıda sosyal mesafede saf tutanlar, namaz bitiminde de sıra şeklinde camiden dışarı çıktı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da namaz öncesi vatandaşlara seccade dağıttı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Kovid-19 önlemleri kapsamında uzun bir aradan sonra ilk kez cuma namazı kılmak isteyenler Valilik tarafından belirlenen namaz yerlerine akın etti.

Kentte sağanağa rağmen liman alanı mevkisine gelenlerin polis ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü.

Hava muhalefetine rağmen İl Müftülüğünce açık havada kılınan cuma namazında seccadesini alıp yağmurluklarını giyen ve maskelerini takan cemaat, sosyal mesafeye dikkat ederek imama uydu.

Vali Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, cuma namazını kılmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Biraz şartlarımız iyi değildi ama güzel oldu. Allah herkesin duasını, namazını kabul etsin. İnşallah süreci de bu şekilde daha iyiye doğru götüreceğiz." dedi.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Fuar Mustafa Pehlivan Camisi avlusunda sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanan alana cemaat, seccadelerle geldi.

Avlu girişine konulan stantlardan cemaate maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Salgın sonrası kentteki ilk cuma namazına çok sayıda kişi katıldı.

Namazın eda edilmesinin ardından cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak buradan ayrıldı.

Karabük

Karabük'te, uzun bir aradan sonra ilk kez cuma namazı kılmak isteyenler Valilik tarafından belirlenen namaz yerlerine gitti.

Salgın sonrası kentteki ilk cuma namazına çok sayıda kişi katıldı.

Namaz, havanın yağışlı olması nedeniyle bazı camiler ile kapalı pazar yeri alanlarında sosyal mesafe kuralına uyularak eda edildi.

Namazın kılınmasının ardından vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak bu alanlardan ayrıldı.