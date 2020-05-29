Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Drone - Son Dakika

Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Drone
Vatandaşların Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda belirlenen kuralar çerçevesinde cuma namazı kılması (Drone) GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma...
Vatandaşların Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda belirlenen kuralar çerçevesinde cuma namazı kılması (Drone) GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen cami ve meydanlarda kılındı. Vatandaşlar Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda belirlenen kuralar çerçevesinde cuma namazı kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 01:52 Kaynak: AA
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