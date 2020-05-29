Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılınıyor - Kaptanpaşa Camisi - Son Dakika
Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılınıyor - Kaptanpaşa Camisi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınacak. Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Kaptanpaşa Camisi'nde gelerek namazlarını eda ettiler.
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29.05.2020 20:08:02. #1.13#
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