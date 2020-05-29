Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılınıyor - Son Dakika

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.

Konya'da Mevlana Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazını birlikte eda etti. Namaz kılmadan önce sosyal mesafe konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cuma namazı sonrası vatandaşlar, memnuniyetini dile getirdi.

Meydanda namazını eda eden Mehmet Kuşdemir, uzun aradan sonra cuma namazı kılınmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tedbirlere uyularak, sosyal mesafenin korunduğu cemaat düzeniyle namazın kılındığını aktaran Kuşdemir, "Bu yaşıma kadar böyle bir şey yaşamamıştım. Çok duygulandım, uzun zaman cuma namazından uzak kalmıştık. Salgınla mücadele kapsamında tedbirlerin alınması tabii ki de önemli. Zaten yine bu düzenle namazı kıldık. Duygularımın tarifi yok, mutluyum." diye konuştu.

Karaman

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, kurallara uyularak kılındı.

Kent merkezinde Aktekke Camisi'nin bahçesinde kılınan cuma namazına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cami bahçesine sığmayan yüzlerce vatandaş, namazını meydanda kıldı.

Tek kullanımlık seccadenin dağıtıldığı namazı, İl Müftüsü Lütfi Ketenci kıldırıldı.

Aksaray

Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, 292 camide kılındı.

Namaz öncesi Aksaray Belediye ekipleri vatandaşlara maske dağıtarak, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Ulu Cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazını birlikte eda etti.

Afyonkarahisar

Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, Afyonkarahisar'da belirlenen camilerde kılındı.

Yapımı yeni tamamlanan Paşa Camisi'nde cuma namazı eda edildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle camilerin öksüz kaldığını, cuma namazını, cemaatle usulüne uygun kıldıklarını belirterek, "Sosyal mesafeyi koruyarak, maskelerimizi takarak ibadeti yerine getirdik. Bugünkü mutluluğumuz da tarihi bir caminin kentte canlandırılmasıydı, yeniden yapılmasıydı. Burada halkla beraber ibadet etme imkanımız oldu." dedi.