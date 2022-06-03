Cuma namazı sırasında tavandaki sıvalar cemaatin üzerine düştü: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde cuma namazı sırasında tavandan dökülen sıvalar bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sincan'da bir mescitte Cuma namazı kılınırken tavandan büyük çaplı sıva namaz kılan cemaatin üzerine düştü. Düşen sıvalar isminin Mustafa olduğu öğrenilen bir vatandaşın başından yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.