Cuma namazı sırasında tavandaki sıvalar cemaatin üzerine düştü: 1 yaralı
03.06.2022 16:14
Cuma namazı sırasında tavandaki sıvalar cemaatin üzerine düştü: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde cuma namazı sırasında tavandan dökülen sıvalar bir kişinin yaralanmasına neden oldu.
Cuma namazı sırasında tavandaki sıvalar cemaatin üzerine düştü: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde cuma namazı sırasında tavandan dökülen sıvalar bir kişinin yaralanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Sincan'da bir mescitte Cuma namazı kılınırken tavandan büyük çaplı sıva namaz kılan cemaatin üzerine düştü. Düşen sıvalar isminin Mustafa olduğu öğrenilen bir vatandaşın başından yaralanmasına neden oldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Cuma namazı sırasında tavandaki sıvalar cemaatin üzerine düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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