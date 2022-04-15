Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da Müslümanlara şiddetli müdahale - Son Dakika

? Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Cuma namazı sonrası çıkan çatışmalarda yaralıların olduğunu belirtildi. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın içinde yaptığı gözaltılar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İsrail güçleriyle Filistinliler arasında bu sabah erken saatlerde çatışma çıktığı belirtilirken çok sayıda yaralı ve gözaltı olduğu ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam yedi Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz' ifadeleri yer aldı.