Son Dakika Haberleri: Cuma Namazı Sonrası Tarihi Cami Alevlere Teslim Oldu

Cuma Namazı Sonrası Tarihi Cami Alevlere Teslim Oldu

26 dakika önce

Karabük merkeze bağlı Yeşiltepe köyü camiinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde Cuma namazı sonrası yangın çıktı.

Cuma Namazı Sonrası Tarihi Cami Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Karabük merkeze bağlı Yeşiltepe köyü camiinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde Cuma namazı sonrası yangın çıktı.

Çıkan yangın sonrası rüzgarında etkisiyle tarihi cami yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cuma namazı sonrası Yeşiltepe köyü camiinde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Camiden çıkan dumanları gören köylüler durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada köylülerin müdahale etmeye çalıştığı yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Alevlerin tamamen sardığı tarihi Yeşiltepe camii itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile uzun uğraşlar sonrası söndürülürken, cami tamamen kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili Jandarma ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:33 Kaynak: İHA

Yeşiltepe, 3. Sayfa
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