Cuma namazı sonrası uyuşturucu bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı - Son Dakika

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Cuma namazı sonrası uyuşturucu bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı
6 saat önce
Muş Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması kapsamında görevliler, Cuma namazı çıkışı uyuşturucu bağımlılığı içerikli bilgilendirme broşürleri dağıttılar.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
Muş Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması kapsamında görevliler, Cuma namazı çıkışı uyuşturucu bağımlılığı içerikli bilgilendirme broşürleri dağıttılar.
Türkiye'de son 4 yılda hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çekmek İçişleri Bakanlığının başlattığı 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından Cuma namazı sonrasında Kümbet Camii'nde namazdan çıkan vatandaşlara 'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' başlıklı el broşürleri dağıtıldı. - MUŞ
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