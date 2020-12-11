Cuma namazı sonrası yağmur duası - Son Dakika

Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okunarak, yağmur duası yapıldı.
Nevşehir'de kent merkezindeki Bekir Efendi Camisi'nde namazın ardından edilen duada, kuraklık yaşanan bölge için yağmur niyazından bulunuldu.
Vatandaşlar, ellerini rahmet ve bereket temennisiyle dua için açtı.
- Kaynak: AA
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