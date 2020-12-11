ŞANLIURFA - Camilerde yağmur duası yapıldı (2) - Son Dakika

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi
Yağmur duası yapılması
Namaz kılan vatandaşlar ŞANLIURFA - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da da cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Dergah Camisi'ndeki yağmur duasında, uzun süredir yağış düşmediği hatırlatılarak, özellikle ekinlerin ve hayvanların suya ihtiyacı olduğu dile getirildi, rahmet temennisinde bulunuldu.
Dua sırasında bazı vatandaşların duygulandığı görüldü.
- Kaynak: AA
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