ŞANLIURFA - Camilerde yağmur duası yapıldı (2) - Son Dakika

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Dergah Camisi'ndeki yağmur duasında, uzun süredir yağış düşmediği hatırlatılarak, özellikle ekinlerin ve hayvanların suya ihtiyacı olduğu dile getirildi, rahmet temennisinde bulunuldu.

Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok