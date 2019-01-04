Cuma Namazı Vakti Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu

Karabük'te bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu.

Karabük'te bir kişi, cami tuvaletinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Karabük Ulu Cami görevlisi, cuma namazı vakti cami tuvaletinde yerde bir vatandaşı yatarken buldu.



Görevlinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaşar Özal'ın (73) hayatını kaybettiğini belirledi.



Özal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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