Cuma namazına gitmek için 'Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan Filistinli çocuk vurularak öldürüldü
1 saat önce
İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Beytüllahim ile Kudüs arasındaki Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışan iki Filistinliye ateş açması sonucu 16 yaşındaki Abdullah Gays hayatını kaybetti
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:38
güvenlik güçleri, Kudüs
'te Mescid-i Aksa
'da cuma namazı kılmak için işgal altındaki Batı Şeria
'nın güneyindeki 'Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan iki Filistinliye ateş açtı.
Filistin Sağlık Bakanlığı
, biri 16 diğeri 21 yaşındaki iki gencin Beytüllahim
'deki Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalıştıkları sırada İsrail askerlerinin ateş açtığını bildirdi.
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