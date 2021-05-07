Cuma namazında aşıya davet - Son Dakika

Cuma namazında aşıya davet

Cuma çıkışı hastaneye götürülen vatandaşlar aşılarını oldu

VAN - Van İl Sağlık Müdürlüğünce cuma namazına gelen 55 yaş üstü vatandaşlar korona virüse karşı aşı olmaya davet edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinatörlüğünde korona virüsle mücadelede aşılama çalışmalarının sekteye uğramaması için aşılama hizmetine bir yenisini ekledi. Kentin değişik noktalarında 5 camide cuma namazı öncesi cami imam hatipleri tarafından vatandaşlar aşı konusunda bilgilendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan öncesi aşının orucu bozmadığına dair verdiği bilgi hatırlanırken, sağlık ekipleri ise Cuma namazına gelen 55 yaş üstü vatandaşları tek tek tespit etti. Daha sonra aşılama için ikna edilen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla götürüldükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşılarını oldu.

"Aşı en büyük silahımızdır"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, aşılama faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Daha önce sırası gelip de aşı olmayanlarla, 55 yaş üstü vatandaşları aşı olmaya davet ettiklerini ifade eden Kartal, "Aşılarını yaptırmayan veya gidemeyen vatanlarımızla, ikinci aşamada 55 yaş ve üzeri yaş grubundaki bireylerin aşılarını yaptırmaları için vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesinden tahsis ettiğimiz araçlarla vatandaşlarımızı camiden alarak hastaneye götürüyoruz. Aşılarını yaptıran vatandaşlarımızı tekrar adreslerine bırakıyoruz. Aşı en büyük silahımızdır. Bu nedenle sırası gelenlerin aşılarını olmalarını istiyoruz" dedi.

"Kurallara uyarak aşıları yaptırmamız lazım"

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda ise aşı olmada sıkıntı yaşayanlar ya da Ramazan ayından dolayı gitmek istemeyen vatandaşlar için bir program düzenlendiğini belirterek, "İlimizdeki 5 cami için 10 araç tahsis edildi. Cami önünde vatandaşın aşı hakkının olup olmadığını sorguluyoruz. Aşı hakkı olup aşı yaptırmak isteyenleri belediyenin araçlarıyla hastaneye götürüyoruz. Aşılarını yaptırdığımız vatandaşı tekrar aldığımız yere bırakacağız. Eski hayatımıza dönebilmemiz için yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi; kurallara uyarak aşıları yaptırmamız lazım" diye konuştu.

Cuma namazına geldiğinde sağlık ekipleriyle karşılaştığını ve sorgusu yapılırken aşı olması gerektiğinin söylendiğini ifade eden Hamza Haktanır isimli vatandaş da İl Sağlık Müdürlüğünün aşılama çalışmalarını takdir etiklerini söyledi.