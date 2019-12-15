Cuma namazında bıçaklı saldırıya uğrayan adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cuma namazında bıçaklı saldırıya uğrayan adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cuma namazında bıçaklı saldırıya uğrayan adam son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Yozgat'ta, cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesine yenik düşen Yakup Bulut (35), son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma namazında bıçaklı saldırıya uğrayan adam son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Yozgat'ta, cuma namazı için gittiği camide bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesine yenik düşen Yakup Bulut (35), son yolculuğuna uğurlandı.


Yozgat'ta, cuma namazı için gittiği Çapanoğlu Büyük Cami'de boynundan bıçakla ağır yaralanan ve Yozgat Şehir Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Yakup Bulut, öğle namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bulut'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yakup Bulut'un cenazesi Taşocağı mezarlığında toprağa verildi. - YOZGAT

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı
Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile terör devleti kurma projesi çökmüştür

Son Dakika Haberleri
21:20 Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı - Son Dakika
21:19 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uygur Türkleri konusunda sessiz kalmamız mümkün değildir" - Son Dakika
21:15 Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
21:15 Üç büyüklerin kayıp haftası! - Son Dakika
21:14 Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:25:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cuma namazında bıçaklı saldırıya uğrayan adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]