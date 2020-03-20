Cuma namazında camilerin kapalı tutulması kararı - Son Dakika

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Cuma namazında camilerin kapalı tutulması kararı
6 saat önce
Ezanın ardından imamın dua etmesi Boş sokaklar KONYA - Konya'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Cuma namazı vakti ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararının ardından bugün camiler boş kaldı.
Ezanın ardından imamın dua etmesi
Boş sokaklar KONYA - Konya'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Cuma namazı vakti ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararının ardından bugün camiler boş kaldı. Merkez Selçuklu ilçesindeki Cuma namazının kılınmadığı bir camide imam, okuduğu ezanın ardından tedbirlere uyulması tavsiyesinde bulundu, dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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