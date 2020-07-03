Cuma namazını beklerken cami bahçesinde kalp krizi geçirdi - Son Dakika

SİVAS'ta cuma namazı kılmak için camiye giden Yusuf Taçyıldız (75), ezana 5 dakika kala kalp krizi geçirdi. Duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Taçyıldız, hastanede tedaviye alındı.
?Olay, saat 12.40 sıralarında Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi Tarihi Meydan Camii'nin avlusunda meydana geldi. Cami önünde uzun yıllardır tespih satan Yusuf Taçyıldız, abdest aldıktan sonra cuma namazı kılmak için caminin bahçesinde beklemeye başladı. Namazdan 5 dakika önce rahatsızlanan Taçyıldız, yere yığıldı. Başını da çarpan Taçyıldız'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Taçyıldız'ı ambulansa aldı.Duran kalbi ambulansta kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Taçyıldız, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Taçyıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.