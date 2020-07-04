Cuma namazını beklerken kalp krizi geçiren yaşlı adam kurtarılamadı - Son Dakika

Cuma namazını beklerken kalp krizi geçiren yaşlı adam kurtarılamadı
SİVAS'ta, cuma namazı kılmak için camiye giden ve namaza 5 dakika kala kalp krizi geçiren Yusuf Taçyıldız (75), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
SİVAS'ta, cuma namazı kılmak için camiye giden ve namaza 5 dakika kala kalp krizi geçiren Yusuf Taçyıldız (75), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 12.40 sıralarında Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesi Tarihi Meydan Camii'nin avlusunda meydana geldi. Cami önünde uzun yıllardır tespih satan Yusuf Taçyıldız, abdest aldıktan sonra cuma namazı kılmak için caminin bahçesinde beklemeye başladı. Namazdan 5 dakika önce rahatsızlanan Taçyıldız, yere yığıldı. Başını da çarpan Taçyıldız'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Taçyıldız'ı ambulansa aldı. Duran kalbi ambulansta kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Taçyıldız, hastaneye kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.Taçyıldız, bugün doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taçyıldız'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlık Müdürlüğü önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 19:21 Kaynak: DHA
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