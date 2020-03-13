Son Dakika › Güncel › Cuma namazını kılan cemaatin koronavirüs önlemi - Son Dakika
Cuma namazını kılan cemaatin koronavirüs önlemi
6 saat önce
İstanbul cuma namazını kılan vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birbiriyle tokalaşmamaya özen gösterirken, bir kısmının maske taktığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:32 Kaynak: AA
İstanbul cuma namazını kılan vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birbiriyle tokalaşmamaya özen gösterirken, bir kısmının maske taktığı görüldü.
Son Dakika Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem! Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu