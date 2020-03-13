Cuma namazını kılan cemaatin koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cuma namazını kılan cemaatin koronavirüs önlemi - Son Dakika

Cuma namazını kılan cemaatin koronavirüs önlemi

6 saat önce

İstanbul cuma namazını kılan vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birbiriyle tokalaşmamaya özen gösterirken, bir kısmının maske taktığı görüldü.

İstanbul cuma namazını kılan vatandaşların bir kısmı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında birbiriyle tokalaşmamaya özen gösterirken, bir kısmının maske taktığı görüldü.

Cuma namazını kılan cemaatin koronavirüs önlemi

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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