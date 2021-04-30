Cuma namazını park ve cami avlusunda kıldılar - Son Dakika

Cuma namazını park ve cami avlusunda kıldılar
30.04.2021 15:29
Gaziantep'te, 418 saatlik tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar cuma namazını evlerine yakın camilerin avlusunda ve bahçe kısmında sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldılar.
Gaziantep'te, 418 saatlik tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar cuma namazını evlerine yakın camilerin avlusunda ve bahçe kısmında sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldılar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kararlar sonrası dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan 418 saatlik tam kapanmanın ilk gününde vatandaşlar cuma namazı için evlerinin yakınlarındaki camilere gitti. Sosyal mesafe kuralına göre oluşan saflar caminin dışında avlu ve caminin yanında bulunan parka kadar uzadı. Okunan ezan ile namazını kılan vatandaşlar daha sonra evlerine giderek kapanma kuralına uydu. - GAZİANTEP
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