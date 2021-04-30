CUMA NAMAZINI TARİHİ CAMİDE KILDILAR - Son Dakika

CUMA NAMAZINI TARİHİ CAMİDE KILDILAR
30.04.2021 14:11
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında 418 saatlik kapanmanın ilk gününde vatandraşlar tarihi Merkez Camiinde cuma namazı klıdı.
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında 418 saatlik kapanmanın ilk gününde vatandraşlar tarihi Merkez Camiinde cuma namazı klıdı.
Koronavirüs salgının önüne geçmek için 17 günlük kapanma kararıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk gününe denk gelen Cuma vaktinde namazın cemaatle, camilerde kılınmasına izin verildi. İslahiye'de birçok vatandaş Cuma namazını cemaatle kılmak için tarihi Merkez Dervişiye camiye geldi. Vatandaşlar, cami içerisinde ve bahçesinde maske ve sosyal mesafeli saf tutarak namaz kıldı.
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