Cuma namazının kılınacağı alanlarda hazırlıklar başladı - Son Dakika

Cuma namazının kılınacağı alanlarda hazırlıklar başladı

Kepez müftüsünde semt pazarında kıblenin belirlenmesi Belediye ekiplerince sosyal mesafeye uygun safların çizilmesi Kepez Müftüsü Metin Arcaklıoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak 29 mayısta cemaatle ilk...

Kepez müftüsünde semt pazarında kıblenin belirlenmesi Belediye ekiplerince sosyal mesafeye uygun safların çizilmesi Kepez Müftüsü Metin Arcaklıoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak 29 mayısta cemaatle ilk Cuma namazının kılınacağı Antalya'da, namazın kılınacağı alanlarda hazırlıklar başladı. Kepez Müftülüğü tarafından Yeni Mahallesi Semt Pazarında kıble tesptinin yapılmasının ardından Kepez Belediyesi ekiplerince sosyal mesafe kurallarına uygun olarak pazar yerinin tabanına saflar çizildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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