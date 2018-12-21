Cuma Raporu #29: 12 Gb Ram'li Telefon, Bükülen İpad'ler ve Dahası

Cuma Raporu #29 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan haberlerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #29 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan haberlerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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