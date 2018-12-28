Cuma Raporu #30: Ek Bandrol Ücreti, Oppo Türkiye'de ve Dahası

Cuma Raporu #30 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #30 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Çocuk Programlarında 'Abur Cubur' Reklamına Yasak Getirildi

"Abur Cubur" Reklam Yasağını Değerlendiren Bakan Pekcan: Anneler Bu Karardan Memnun Olacak

Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı

45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı