Son Dakika Haberleri: Cuma Raporu #30: Ek Bandrol Ücreti, Oppo Türkiye'de ve Dahası

Cuma Raporu #30: Ek Bandrol Ücreti, Oppo Türkiye'de ve Dahası

1 saat önce

Cuma Raporu #30 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #30 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:20 Kaynak: Youtube

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