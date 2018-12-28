Cuma Raporu #30: Ek Bandrol Ücreti, Oppo Türkiye'de ve Dahası
1 saat önce
Cuma Raporu #30 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.
Cuma Raporu #30 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:20 Kaynak: Youtube
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