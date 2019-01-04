Son Dakika Haberleri: Cuma Raporu #31: Apple Düşüyor, Harç Ücretine Zam ve Dahası

Cuma Raporu #31: Apple Düşüyor, Harç Ücretine Zam ve Dahası

32 dakika önce

Cuma Raporu #31 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #31 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:35 Kaynak: Youtube

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