Cuma Raporu #31: Apple Düşüyor, Harç Ücretine Zam ve Dahası
32 dakika önce
Cuma Raporu #31 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.
Cuma Raporu #31 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:35 Kaynak: Youtube
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