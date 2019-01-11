Cuma Raporu #32: Redmi Note 7, Netflix Hesap Paylaşma ve Dahası
1 saat önce
Cuma Raporu #32 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.
Cuma Raporu #32 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:10 Kaynak: Youtube
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