Son Dakika Haberleri: Cuma Raporu #32: Redmi Note 7, Netflix Hesap Paylaşma ve Dahası

Cuma Raporu #32: Redmi Note 7, Netflix Hesap Paylaşma ve Dahası

1 saat önce

Cuma Raporu #32 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #32 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:10 Kaynak: Youtube

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