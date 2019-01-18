Cuma Raporu #33: Youtube 'challenge' Yasağı, Turkcell'e Ceza ve Dahası
37 dakika önce
Cuma Raporu #33 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.
Cuma Raporu #33 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:11 Kaynak: Youtube
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