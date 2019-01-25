Cuma Raporu #34: 'deliksiz' Telefon, Honor 10 Lite ve Dahası

Cuma Raporu #34 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #34 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

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Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı