Cuma Raporu #34: 'deliksiz' Telefon, Honor 10 Lite ve Dahası
1 saat önce
Cuma Raporu #34 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.
Cuma Raporu #34 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:55 Kaynak: Youtube
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