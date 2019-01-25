Son Dakika Haberleri: Cuma Raporu #34: 'deliksiz' Telefon, Honor 10 Lite ve Dahası

Cuma Raporu #34: 'deliksiz' Telefon, Honor 10 Lite ve Dahası

1 saat önce

Cuma Raporu #34 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #34 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:55 Kaynak: Youtube

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