Son Dakika Haberleri: Cuma Raporu #35: Honor 10 Lite Fiyatı, Katlanabilir Telefon ve Dahası

Cuma Raporu #35: Honor 10 Lite Fiyatı, Katlanabilir Telefon ve Dahası

1 saat önce

Cuma Raporu #35 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #35 videomuzda, her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:17 Kaynak: Youtube

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