Son Dakika Haberleri: Cuma Raporu #36: Galaxy S10 ve Gm 9 Pro Fiyatı, Sınırsız Tv ve Dahası

Cuma Raporu #36: Galaxy S10 ve Gm 9 Pro Fiyatı, Sınırsız Tv ve Dahası

1 saat önce

Cuma Raporu #36 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #36 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji gündeminde neler var?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:42 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek Bakan Yardımcılarına da Özel Konut Tahsil Edildi

Rus Kadını Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 20:44:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cuma Raporu #36: Galaxy S10 ve Gm 9 Pro Fiyatı, Sınırsız Tv ve Dahası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]