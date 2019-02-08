Cuma Raporu #36: Galaxy S10 ve Gm 9 Pro Fiyatı, Sınırsız Tv ve Dahası
1 saat önce
Cuma Raporu #36 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.
Cuma Raporu #36 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji gündeminde neler var?
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:42 Kaynak: Youtube
İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek
Bakan Yardımcılarına da Özel Konut Tahsil Edildi
Rus Kadını Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi
Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle