Son Dakika Haberleri: Cuma Raporu #37: Ötv Zammı, Telefon İthalatı ve Dahası

Cuma Raporu #37: Ötv Zammı, Telefon İthalatı ve Dahası

8 dakika önce

Cuma Raporu #37 videomuzda her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #37 videomuzda her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:22 Kaynak: Youtube

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