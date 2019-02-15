Cuma Raporu #37: Ötv Zammı, Telefon İthalatı ve Dahası

Cuma Raporu #37 videomuzda her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #37 videomuzda her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı

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Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç