Cuma Raporu #37: Ötv Zammı, Telefon İthalatı ve Dahası
8 dakika önce
Cuma Raporu #37 videomuzda her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik.
Cuma Raporu #37 videomuzda her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:22 Kaynak: Youtube
İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak
E-Çiftçi Sistemi Uygulamaya Girdi
Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç