Cuma Raporu #38: Galaxy S10, Xiaomi mi 9 ve Dahası
1 saat önce
Cuma Raporu #38 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.
Cuma Raporu #38 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:43 Kaynak: Youtube
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