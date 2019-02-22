Son Dakika Haberleri: Cuma Raporu #38: Galaxy S10, Xiaomi mi 9 ve Dahası

Cuma Raporu #38: Galaxy S10, Xiaomi mi 9 ve Dahası

1 saat önce

Cuma Raporu #38 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #38 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:43 Kaynak: Youtube

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