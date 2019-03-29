Cuma Raporu #43: Huawei ve Xiaomi Lansmanı, Apple Yenilikleri ve Dahası!

Cuma Raporu #43 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #43 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta hangi haberler var?

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Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi

Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Destek Ödemeleri Bugün Saat 18.00'den Sonra Tek Seferde Yapılacak

Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor