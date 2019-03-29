Cuma Raporu #43: Huawei ve Xiaomi Lansmanı, Apple Yenilikleri ve Dahası!
46 dakika önce
Cuma Raporu #43 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.
Cuma Raporu #43 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta hangi haberler var?
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:29 Kaynak: Youtube
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