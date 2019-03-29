Son Dakika Haberleri: Cuma Raporu #43: Huawei ve Xiaomi Lansmanı, Apple Yenilikleri ve Dahası!

Cuma Raporu #43: Huawei ve Xiaomi Lansmanı, Apple Yenilikleri ve Dahası!

46 dakika önce

Cuma Raporu #43 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik.

Cuma Raporu #43 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta hangi haberler var?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:29 Kaynak: Youtube

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