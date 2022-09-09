Milano'da ilkel yapım cihaz patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Milano'da ilkel yapım cihaz patladı

09.09.2022 19:34

Cuma sabahı İtalya Milano'da ilkel bir cihaz patladı.

Cuma sabahı İtalya Milano'da ilkel bir cihaz patladı. Anadolu Ajansı'na konuşan bir tanığa göre cihaz, yoldan geçen bir bisikletli tarafından Moby Tirrenia navigasyon şirketinin pencerelerinin önüne bırakıldı. Tanık, bombanın elektrik kablolarına bağlı pillerden oluştuğunu ancak patlayıcı olmadığını söyledi.

Lübnan Konsolosluğu'nun yakınında bulunan ikinci bir cihaz olay yerinde müdahale eden polisler tarafından kontrol edilerek patlatıldı.

YORUMLAR
500
İtalya'da demiryolu çalışanları greve gitti İtalya'da demiryolu çalışanları greve gitti Son dakika haber! 'Leonardo' davasında babanın iddialarına İtalyan annenin avukatından yanıt: Çocuğu kaçırdı Son dakika haber! 'Leonardo' davasında babanın iddialarına İtalyan annenin avukatından yanıt: Çocuğu kaçırdı
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İtalya, Milano, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milano'da ilkel yapım cihaz patladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:09 Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
18:39 Dolar ve euro haftayı kaç liradan kapattı? İşte son durum...
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:43 Kılıçdaroğlu "Ya bana katılın ya da önümden çekilin" sözleri hakkında konuştu: Benimle olacaklara net söyledim
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 19:34:37. #1.11#
SON DAKİKA: Milano'da ilkel yapım cihaz patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement