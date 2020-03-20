Cuma vaazı radyo stüdyosundan verildi - Son Dakika
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Cuma vaazı radyo stüdyosundan verildi

13 dakika önce

Koronovirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olması sebebiyle, her hafta Cuma vaktinde Habib-i Neccar Camisinden verilen vaaz bu Cuma camiden verilemedi.

Cuma vaazı radyo stüdyosundan verildi , System.String[]

Ancak bu hizmetin aksamaması adına her hafta cami içerisinde kuruduğu sistemle vaazı dinleyicilerine aktaran bölge radyosu Beyzade Fm vaazı veren vaizi radyo stüdyosuna davet ederek "Cuma vaazı" radyodan verildi.

Özellikle yurt dışından ve ülkemizde hanımların evlerinden takip ettiği yayını bu defa herkes radyo üzerinden ve sosyal medya hesaplarından görüntülü izledi.

Birçok dinleyici ve izleyici duygu yüklü dualarıyla birlikte üzüntülerini ifade ederken Vaazı veren Hatay İl Vaizi Abdusselam Porsnak hoca da Müslümanların yapması gereken görevlerini anlattıktan sonra içinde bulunduğumuz bu zorlu günleri atlatıp bir an önce o sağlıklı güzel günlere erişmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. En yakın zamanda camilerimize girip cumalarımızı, vakit namazlarımızı birlik beraberlik içinde eda etmeyi nasip eylesin" diye dua etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:02 Kaynak: Bültenler

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