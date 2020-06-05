Cuma vakti vatandaş cami avlusu, stadyum ve pazar yerlerini doldurdu - Son Dakika

Cami avlusunda cuma namazı için saf tutan vatandaşlar

Namaz kılan vatandaşlar

İmamın hutbe okuması ve namaz kılınması

Namaz sonrası vatandaşların sosyal mesafeye uyarak alanı boşaltması Burdur'da merkez, ilçe ve köylerde önceden duyurulan açık alan ve camilerin bahçesinde maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak cuma namazı kılındı.

Camilerin iç mekanına girişlere izin vermeyen ekipler, açık alanlara belirlenen kapasitede vatandaşların girmesine izin verildi.

Seccadelerini işaretlenen alanlara seren vatandaşlar, namaz için aralarında en az bir buçuk metre mesafe kuralına uyarak saf tuttu.

Camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerinin kapalı olduğu gözlenirken evlerinde abdestlerini alarak gelen vatandaşlar, ellerini dezenfekte ederek belirlenen alanlarda namazını kıldı.