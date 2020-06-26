Cumalar bu kez yağmursuz kılabildiler - Son Dakika

Cumalar bu kez yağmursuz kılabildiler

Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde zaman zaman etkisini gösteren yağış yüzünden yağmurun altında cuma namazını kılan vatandaşlar, bugün güneşli havada Cuma namazı ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebildiler.

Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde zaman zaman etkisini gösteren yağış yüzünden yağmurun altında cuma namazını kılan vatandaşlar, bugün güneşli havada Cuma namazı ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebildiler.

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Dünyaya yayılarak etkisini gösteren Korona virüs nedeniyle ülke genelinde camilerde toplu namaz kılmasına ara verilmişti. İçişleri Bakanlığın talimatıyla 29 Mayıs'tan itibaren camiler yeniden ibadete açılırken, cuma namazları ise her ilin valiliği tarafından belirtilen açık alanlarda maske ve sosyal mesafeli kılınmasına izin verilmişti. Ancak açık alanda namaz kılarken yurt genelinde zamana zaman aniden başlayan yağmur, vatandaşları zor anlar yaşattı. Geçen haftalarda başkent Ankara olmak üzere İç Anadolu bölgesinde yağan yağmurun altında vatandaşların namaz kılması ülke gündemi oluşturmuştu. Eskişehir'de ise yağış nedeniyle çimen, ıslak yolları, kıbleye bakan banklarda namaz kılınırken vatandaşlar bugün açık alanlarda güneşli havanın içinde rahatlıkla Cuma ibadeti yapabildiler.


Eskişehir Çarşı Reşadiye Camii, Odunpazarı Kurşunlu Camisi gibi belli camilerde namaz kılmaya gelen vatandaşlar, geçmişte yaşadığı zor anlarını bir daha yaşamamak için hazırlıklı gelirse de tedbirlerinin kullanmasına gerek olmadan rahatlıkla Yüce Allah'a secde edebildiler.


Ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralına uyan Müslümanlar, Cuma namazından sonra ettiği dualarda içinde olduğumuz Korona virüsten hem Türkiye hem de dünyanın biran önce kurtulması için Yüce Allah'a el açtılar. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:55 Kaynak: İHA

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