Son Dakika Haberleri: Cumali Atilla'dan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Cumali Atilla'dan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Cumali Atilla'dan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Bireylerin daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesinde tıp biliminin önemli olduğunu söyleyen Atilla şunları kaydetti:

"Nitelikli bir yaşam sunmayı ilke edinerek her şartta büyük bir emek ve özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarımız, insanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri için her türlü gayreti göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle gece gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getirmeye çalışan tüm sağlık çalışanlarının "14 Mart Tıp Bayramını" kutluyor; başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Diyarbakır, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
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