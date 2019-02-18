Cumali Özkaya Müzik Listelerini Zorluyor!

"SEVDALANDIM"A ÖZKAYA YORUMU!

Anadolu müziğine kendi imzasını atmayı başaran Cumali Özkaya, müzik severleri şaşırtacak bir cover'a daha imza attı.

Dikkat çeken sesi ile müziğimize ses olan Özkaya bu sefer gençlerin ve sevdalıların beğenisini kazanacak bir eser ile müzik severlerin huzurunda.