Son Dakika Haberleri: Cumali Özkaya Müzik Listelerini Zorluyor!

Cumali Özkaya Müzik Listelerini Zorluyor!

17 dakika önce

Okuduğu Tekirdağın Üzümü şarkısı ile Youtube Dünya listelerine giren tek türkücü olan Cumali Özkaya ses getiren projelerine bir yenisini daha ekledi.

Cumali Özkaya Müzik Listelerini Zorluyor!, System.String[]

"SEVDALANDIM"A ÖZKAYA YORUMU!

Anadolu müziğine kendi imzasını atmayı başaran Cumali Özkaya, müzik severleri şaşırtacak bir cover'a daha imza attı.

Dikkat çeken sesi ile müziğimize ses olan Özkaya bu sefer gençlerin ve sevdalıların beğenisini kazanacak bir eser ile müzik severlerin huzurunda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:55 Kaynak: Bültenler

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