Cumali Özkaya: Tokat gibi cevap
6 saat önce
İki usta ismin daveti üzerine sahneye çıkıp türkü söyleyen Özkaya konser sonunda "Hocalarımıza ve türkülerimize ilgi çok büyüktü.
İki usta ismin daveti üzerine sahneye çıkıp türkü söyleyen Özkaya konser sonunda "Hocalarımıza ve türkülerimize ilgi çok büyüktü. 'Türküler artık dinlenmiyor' diyenlere, bu geceye gelen türküseverlerin katılımı tokat gibi bir cevap oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:24
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