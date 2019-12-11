Son Dakika Haberleri: Cumali Özkaya: Tokat gibi cevap
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Cumali Özkaya: Tokat gibi cevap

6 saat önce

İki usta ismin daveti üzerine sahneye çıkıp türkü söyleyen Özkaya konser sonunda "Hocalarımıza ve türkülerimize ilgi çok büyüktü.

Cumali Özkaya: Tokat gibi cevap, System.String[]

İki usta ismin daveti üzerine sahneye çıkıp türkü söyleyen Özkaya konser sonunda "Hocalarımıza ve türkülerimize ilgi çok büyüktü. 'Türküler artık dinlenmiyor' diyenlere, bu geceye gelen türküseverlerin katılımı tokat gibi bir cevap oldu" dedi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:24 
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