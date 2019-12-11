Cumali Özkaya: Tokat gibi cevap

İki usta ismin daveti üzerine sahneye çıkıp türkü söyleyen Özkaya konser sonunda "Hocalarımıza ve türkülerimize ilgi çok büyüktü. 'Türküler artık dinlenmiyor' diyenlere, bu geceye gelen türküseverlerin katılımı tokat gibi bir cevap oldu" dedi.