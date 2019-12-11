Cumalıkızık'a yöresel çarşı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumalıkızık'a yöresel çarşı - Son Dakika

Cumalıkızık'a yöresel çarşı

6 saat önce

Tarihi ve kültürel miraslara ev sahipliği yapan Yıldırım'ın dünyaya açılan kapısı Cumalıkızık, Yıldırım Belediyesi'nin çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

Cumalıkızık'a yöresel çarşı, System.String[]

Tarihi ve kültürel miraslara ev sahipliği yapan Yıldırım'ın dünyaya açılan kapısı Cumalıkızık, Yıldırım Belediyesi'nin çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.


Yıldırım Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Osmanlı'nın kırsal mimarisinin eşsiz örneklerinden 700 yıllık Cumalıkızık'a, köyün tanıtılması, tarihi köyün açığa çıkarılması ve üretici ile tüketicinin aracısız buluşacağı Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı'nı kazandırıyor.


Toplamda bin 52 metrekarelik alanda oluşturulacak, 189 tezgahın bulunacağı yöresel ve el ürünlerinin yer alacağı Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı'nda, turşudan reçele, el işlemelerinden yöresel kıyafetlere birçok ürünün satışı yapılacak.


Cumalıkızık'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasının Yıldırım için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Başkan Oktay Yılmaz, bu durumun kendilerine getirdikleri sorumlulukların da farkında olduklarının altını çizdi. Bu tarihi mirasın korunması için önemli projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, ". Burada bir dizi restorasyon projemiz devam ediyor. Cumalıkızık ile ilgili özellikle niteliksiz alışıveriş tezgahlarıyla ilgili şikayetler söz konusu. Yine kontrolsüz alışveriş, bu tarihi köyümüzün geleceği ile ilgili endişelere sebep oluyor. Bizim Cumalıkızık'a bakışımız ticari değil, tamamen kültürel.Bu konularda kalıcı çözüm üretmek adına, giriş meydanındaki niteliksiz satış tezgahlarını ve düzensiz görüntüyü kaldırmayı amaçladık. Bu kapsamda köy mimarisini kapatmadan, düzenli satış tezgahları tasarlayıp tüm bu tezgahları toplamda bin 52 metrekarelik alanda Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı adı altında tek bir noktada toplamaya karar verdik" diye konuştu.


Turizme katkı sağlayacak


Cumalıkızık'ın eşsiz tarihi mirası ile Yıldırım'ın güzide turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık, Yıldırım'ın dünyaya açılan penceresi. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi dokusu ile yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. Bizde Bursa'mızın zenginliklerini Cumalıkızık'ta yerli ve yabancı turistlerle buluşturmak istiyoruz. Cumalıkızık'a özgü yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar bu çarşıda olacak. Bu çarşıya gelen turistler burada tarihe kısa bir yolculuk yapacak. Turizm açısından önemli gördüğümüz bu proje kısa sürede hayata geçecek. İnanıyorum ki Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı Yıldırım'ın turizmine önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - BURSA

Cumalıkızık, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım

Son Dakika Haberleri
21:16 Adana 'da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:15 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Sahak Maşalyan basın toplantısı düzenledi (2) - Son Dakika
21:13 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
21:12 Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı - Son Dakika
21:12 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için KPSS tercih kılavuzu yayımlandı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:17:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumalıkızık'a yöresel çarşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]