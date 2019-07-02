Son Dakika Haberleri: Cumalıkızık'da kanser farkındalığı
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Cumalıkızık'da kanser farkındalığı

1 saat önce

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarına ve kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Tarihi Cumalıkızık Köyü'nde etkinlik düzenledi.

Cumalıkızık'da kanser farkındalığı, System.String[]

Etkinlik kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, tarihi köy içerisinde birçok noktaya 'Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork!', 'Kendini Önemse, Hayatını Erteleme' yazılı pankartlar asılırken, kurulan stantla da vatandaşlara bilgilendirme yapıldı ve konuyla ilgili broşürler dağıtıldı. Gün boyu süren etkinlikte Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve personelleri yer aldı.

Etkinlikte konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kanser türlerinin önemli bir kısmının önlenebilen kanserler olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda vatandaşlarda kansere karşı bilinç oluşturmak adına farkındalık etkinliklerinin önem kazandığına dikkat çeken Dr. Akan, "Bu sayede kansere neden olan çevresel faktörlere karşı davranış değişikliği oluşturma imkânına sahip oluyoruz. Yine bu etkinliklerimizde kanserde erken teşhisin önemini vurgulayarak, vatandaşlarımızı kanser taramalarına davet ediyoruz. İlimiz bu konuda son derece duyarlı ve her geçen yıl daha fazla vatandaşımıza KETEM birimlerinde tarama hizmeti sunuyoruz" dedi.

YERLİ, YABANCI BİRÇOK KİŞİYE ULAŞILDI

Tarihi Cumalıkızık Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlik ile çok sayıda insana ulaşma şansı yakaladıklarını vurgulayan Dr. Akan, "Cumalıkızık Köyü, Bursalı hemşerilerimizin yanı sıra, birçok ilden hatta yabancı ülkelerden ilimize gelen turistlerin de ziyaret ettiği bir yer. Etkinliğimizde personellerimiz tarafından yerli yabancı birçok turiste konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bundan sonraki süreçte de ilimizin çeşitli noktalarında kansere karşı farkındalık amacıyla etkinlikler yapacağız" şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:47 Kaynak: Bültenler
Cumalıkızık, Bursa, Güncel
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