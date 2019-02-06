Cumalıkızık: Kadim bir masal kahramanı
1 saat önce
Yıldırım Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Cumalıkızık'ı tamamladığı restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşıyor.
Yıldırım Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Cumalıkızık
'ı tamamladığı restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:27
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