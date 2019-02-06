Son Dakika Haberleri: Cumalıkızık: Kadim bir masal kahramanı

Cumalıkızık: Kadim bir masal kahramanı

1 saat önce

Yıldırım Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Cumalıkızık'ı tamamladığı restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşıyor.

Cumalıkızık: Kadim bir masal kahramanı, System.String[]
Yıldırım Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Cumalıkızık'ı tamamladığı restorasyon çalışmalarıyla geleceğe taşıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:27 

Cumalıkızık, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor

Arda Turan'ın Esnaf Lokantası Arşiv Kapandı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan İstanbullulara Müjde! Gebze-Halkalı Hattı 10 Mart'ta Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:24:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumalıkızık: Kadim bir masal kahramanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]