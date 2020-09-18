Cumalıkızık'ta 'pandemi' zirvesi - Son Dakika

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Kaymakam Adem Yazıcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, pandemi süreci ile ilgili gelişmeler ve alınacak tedbirlerle ilgili istişarede bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde Cumalıkızık'ta düzenlenen toplantıya Kaymakam Adem Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Hacı Ahmet Önder, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, Vakıf, Samanlı, Hamamlıkızık, Karapınar ve Cumalıkızık muhtarları katıldı.Yıldırım Belediyesi olarak salgın ile ilgili ilk günden itibaren aldıkları önlemleri hatırlatan Oktay Yılmaz, "Bu zor dönemde hassasiyetle tüm ekiplerimiz, hemşehrilerimize yardımcı olmaya çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde sizlerde bizlerle birlikte vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak adına ciddi bir çalışma gösterdiniz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla bu süreci el ele vererek hep birlikte atlatacağız. Rabbim, devletimize, bu aziz millete canla başla hizmet eden başta sağlık personellerimiz olmak üzere bütün kamu çalışanlarımıza ve işçilerimize kolaylıklar versin" diye konuştu.

Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı bir adım ileriye nasıl götürebiliriz? Sizlerin görüşleri bizler için mühim. Muhtarlarımız, vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda belediyemiz ile bir köprü vazifesi görüyor. Sizler, bizim gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Oktay Yılmaz'ın konuşmasının ardından soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda muhtarlar taleplerini dile getirdi. - BURSA