Cumalıkızık'ta 'pandemi' zirvesi - Son Dakika

Cumalıkızık'ta 'pandemi' zirvesi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Kaymakam Adem Yazıcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, pandemi süreci ile ilgili gelişmeler ve alınacak tedbirlerle ilgili istişarede bulundu.

Cumalıkızık'ta 'pandemi' zirvesi, System.String[]

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Kaymakam Adem Yazıcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, pandemi süreci ile ilgili gelişmeler ve alınacak tedbirlerle ilgili istişarede bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde Cumalıkızık'ta düzenlenen toplantıya Kaymakam Adem Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Hacı Ahmet Önder, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, Vakıf, Samanlı, Hamamlıkızık, Karapınar ve Cumalıkızık muhtarları katıldı.Yıldırım Belediyesi olarak salgın ile ilgili ilk günden itibaren aldıkları önlemleri hatırlatan Oktay Yılmaz, "Bu zor dönemde hassasiyetle tüm ekiplerimiz, hemşehrilerimize yardımcı olmaya çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde sizlerde bizlerle birlikte vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak adına ciddi bir çalışma gösterdiniz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla bu süreci el ele vererek hep birlikte atlatacağız. Rabbim, devletimize, bu aziz millete canla başla hizmet eden başta sağlık personellerimiz olmak üzere bütün kamu çalışanlarımıza ve işçilerimize kolaylıklar versin" diye konuştu.

Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım'ı bir adım ileriye nasıl götürebiliriz? Sizlerin görüşleri bizler için mühim. Muhtarlarımız, vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda belediyemiz ile bir köprü vazifesi görüyor. Sizler, bizim gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Oktay Yılmaz'ın konuşmasının ardından soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda muhtarlar taleplerini dile getirdi. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Adem Yazıcı, Yıldırım, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumalıkızık'ta 'pandemi' zirvesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'da korona vaka sayısı rekor kırdı! Son 24 saatte 13 bin 215 yeni hasta tespit edildi Eşiyle "ekmek alma" konusunda tartışan yaşlı adam, intihara kalkıştı Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
Antalyasporlu Nazım Sangare, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde Antalyasporlu Nazım Sangare, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde         
20:55
Son Dakika: Türkiye'den yeni navtex ilanı! Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları uzatıldı Son Dakika: Türkiye'den yeni navtex ilanı! Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları uzatıldı         
20:31
Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı         
19:41
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü         
19:16
DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı         
18:33
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir?         
15:51
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 21:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumalıkızık'ta 'pandemi' zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei