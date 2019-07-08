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Cumaovalılar Derneği açıldı

1 saat önce

Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği'nin açılışı Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından gerçekleştirildi.

Cumaovalılar Derneği açıldı, System.String[]

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da kurucusu olduğu Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği'nin açılışı gerçekleşti. Açılışa Başkan Kayalar'ın yanı sıra Menderes Kaymakam'a Bahri Tiryaki, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kent değeri

Açılışta konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, hemşehri derneklerinin önemine değinerek, "Kentlerin oluşmasında en büyük etkenlerden birisi insan kültürüdür.İnsan, aidiyet duygusuyla yaşadığı kentin kültürünü benimsemeli,onu her zaman korumalı ve değerlerine sahip çıkmalıdır. Hemşehri dernekleri de bölge sakinlerinin bir araya gelerek aidiyet duygusu üzerine oluşturdukları ve bölgenin çıkarını göz önünde tutarak çeşitli işbirliğinin oluşturulduğu sivil toplum örgütleridir. Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği'mizde bu amaçla kurulmuş ve kentin değerlerine sahip çıkarak bu değerleri geleceğe taşımayı amaçlamıştır" dedi.

Ortak Hareket

Menderes Belediyesi olarak hemşehri dernekleriyle uyum içerisinde çalışacaklarını kaydeden Başkan Kayalar, "Her şey Menderes için sloganıyla yola çıkarken amacımız ilçemizin tüm değerlerine sahip çıkmaktı. Bu kapsamda hemşehri dernekleriyle ortak hareket etmeyi kendimize hedef bildik. Hayata geçireceğimiz iki proje olan kent konseyi ve halk meclisi ile hemşehri bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacak, ortak akılda bir araya geleceğiz. Çok sesliliği önemsiyor ve her kesime eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz.Bu anlayışla Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği'mizin ve diğer hemşehri derneklerinimizin her zaman yanında yer alacak, destekçisi olacağız" dedi. Menderes Kaymakam'ı Bahri Tiryaki'de yeni kurulan derneğin Menderes'e hayırlı, uğurlu olması dileğinde bulundu.

Gelenek ve görenekler yaşatılacak

Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Akın ise, derneğin kurulmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek " Derneğimizin amacı Cumaovalı hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içinde yaşamaları, yöreye has gelenek, görenek, örf ve adetleri canlı tutarak gelecek nesillere aktarılması, değerlere sahip çıkarak sivil toplum faaliyetlerini icra etmektir. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdürecek derneğimize katkı koyan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.Kardeşlik bağları ile güçlendireceğimiz ve değer katacağımız derneğimiz hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:28 Kaynak: Bültenler
Mustafa Kayalar, Bahri Tiryaki, Menderes, Güncel
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