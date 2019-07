Cumaovalılar Derneği açıldı

Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneğinin açılışı, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından yapıldı.Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da kurucusu olduğu Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneğinin açılışı gerçekleşti. Açılışa Başkan Kayalar'ın yanı sıra Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Açılışta konuşan Başkan Kayalar, hemşehri derneklerinin önemine değinerek, "Kentlerin oluşmasında en büyük etkenlerden birisi insan kültürüdür. İnsan, aidiyet duygusuyla yaşadığı kentin kültürünü benimsemeli, onu her zaman korumalı ve değerlerine sahip çıkmalıdır. Hemşehri dernekleri de bölge sakinlerinin bir araya gelerek aidiyet duygusu üzerine oluşturdukları ve bölgenin çıkarını göz önünde tutarak çeşitli iş birliğinin oluşturulduğu sivil toplum örgütleridir. Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği'mizde bu amaçla kurulmuş ve kentin değerlerine sahip çıkarak bu değerleri geleceğe taşımayı amaçlamıştır" dedi.Menderes Belediyesi olarak hemşehri dernekleriyle uyum içerisinde çalışacaklarını kaydeden Kayalar, "'Her şey Menderes için' sloganıyla yola çıkarken amacımız; ilçemizin tüm değerlerine sahip çıkmaktı. Bu kapsamda hemşehri dernekleriyle ortak hareket etmeyi kendimize hedef bildik. Hayata geçireceğimiz iki proje olan kent konseyi ve halk meclisi ile hemşehri bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacak, ortak akılda bir araya geleceğiz. Çok sesliliği önemsiyor ve her kesime eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Akın ise derneğin kurulmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Derneğimizin amacı; Cumaovalı hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içinde yaşamaları, yöreye has gelenek, görenek, örf ve adetleri canlı tutarak gelecek nesillere aktarılması, değerlere sahip çıkarak sivil toplum faaliyetlerini icra etmektir" diye aktardı. - İZMİR